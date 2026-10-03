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Diario de Arousa

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Juana Bustelo Rial

(Viuda de Don Francisco Blanco Abuín)

Falleció el día 2 de octubre de 2026, a los 94 años de edad

 l D.E.P. l

Hijos, María Dolores y Manuel Blanco Bustelo; hijos políticos, José Enrique Vicente Arcos (†); hermanos, Vicente (†), Consuelo (†), Ceferino (†) y Lucita (†); nietos, Francisco José y Tania Vicente Blanco; nietos políticos, Maite y Vicente; bisnietos, Iker, Martín y Valeria; sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: Sábado día 3 a las once menos cuarto de la mañana. FUNERAL: A continuación en Santa Eulalia de Araño. CEMENTERIO: Parroquial, Santa Eulalia de Araño. TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Horario de velación de 09:30 a 23:00 horas.

Buhía (Araño), 3 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas