Juana Bustelo Rial
(Viuda de Don Francisco Blanco Abuín)
Falleció el día 2 de octubre de 2026, a los 94 años de edad
l D.E.P. l
Hijos, María Dolores y Manuel Blanco Bustelo; hijos políticos, José Enrique Vicente Arcos (†); hermanos, Vicente (†), Consuelo (†), Ceferino (†) y Lucita (†); nietos, Francisco José y Tania Vicente Blanco; nietos políticos, Maite y Vicente; bisnietos, Iker, Martín y Valeria; sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: Sábado día 3 a las once menos cuarto de la mañana. FUNERAL: A continuación en Santa Eulalia de Araño. CEMENTERIO: Parroquial, Santa Eulalia de Araño. TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Horario de velación de 09:30 a 23:00 horas.
Buhía (Araño), 3 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas