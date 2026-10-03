José Manuel Castroagudín Rodríguez

(Chechena)

Falleció el día 2 de octubre de 2026, a los 77 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Dolores Duro Souto; hija, Tania Castroagudín Duro; hijo político, Ricardo Gago Conles; nieto, Elián Gago Castroagudín; hermanas, Mª Rosa (vda. de Elisardo Sixto Lens) y Ramona Castroagudín Rodríguez; hermanos políticos, Ricardo Lafuente; Carmen y Manuel Duro Souto; Antonio Ortigueira y Natividad Ramos; sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: Sábado día 3 a las cuatro menos veinte de la tarde. FUNERAL: A continuación en Santa María La Mayor de Iria Flavia. CEMENTERIO: Parroquial, Santa María La Mayor de Iria Flavia. Tanatorio Polígono de Pazos (Padrón), Sala Rosalía de Castro.

A Pousa (Iria Flavia), 3 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas