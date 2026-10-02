José Luis García Pérez
Falleció el 1 de octubre de 2026, a los 81 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy viernes día 2 de octubre a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.
Portosín (Porto do Son), 2 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín