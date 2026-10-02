José Insua Fernández
Falleció el día 1 de octubre de 2026, a los 91 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 2 de octubre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Cruceiro de Barro (Santa Cristina), 2 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín