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Diario de Arousa

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Erundina Figueira Ouviña

(Viúva de Agustín Riveiro Filgueira) 

Finou o día 30 de setembro de 2026, aos 94 anos de idade. 

l D.E.P. l

Fillos, Elena e Rafael Riveiro Figueira; fillos políticos, Manuel e María del Mar; netos, Jorge, David, Elena, Alba e Mirian; bisneta, Thalía; irmá política, netos políticos, sobriños, curmáns e demais familia. Saída: Xoves ás doce menos cuarto da mañá. Funeral: A continuación na igrexa de San Pedro de Bealo. Cemiterio: Parroquial de San Pedro de Bealo. Capela ardente: Tanatorio de Boiro, sala nº 1. Velación de 9:30 a 22:00 horas.

Bealo, 1 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas