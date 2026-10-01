Erundina Figueira Ouviña
(Viúva de Agustín Riveiro Filgueira)
Finou o día 30 de setembro de 2026, aos 94 anos de idade.
l D.E.P. l
Fillos, Elena e Rafael Riveiro Figueira; fillos políticos, Manuel e María del Mar; netos, Jorge, David, Elena, Alba e Mirian; bisneta, Thalía; irmá política, netos políticos, sobriños, curmáns e demais familia. Saída: Xoves ás doce menos cuarto da mañá. Funeral: A continuación na igrexa de San Pedro de Bealo. Cemiterio: Parroquial de San Pedro de Bealo. Capela ardente: Tanatorio de Boiro, sala nº 1. Velación de 9:30 a 22:00 horas.
Bealo, 1 de outubro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas