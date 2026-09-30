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Diario de Arousa

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Ponciano Miranda Sieira

Falleció el 29 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: El miércoles día 30 de septiembre a las once y media de la mañana en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIBEIRA, sala nº 2.

Rúa Cristóbal Colón (Ribeira), 30 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín