Ponciano Miranda Sieira

Falleció el 29 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: El miércoles día 30 de septiembre a las once y media de la mañana en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIBEIRA, sala nº 2.

Rúa Cristóbal Colón (Ribeira), 30 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín