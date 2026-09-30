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Diario de Arousa

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Manuel Sieira Rodríguez

(Carrulo)

Falleció ayer martes día 29 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad 

l D.E.P. l

Su esposa, Mª Luisa Pereira Vázquez; hijos, Juan Manuel y Mª José Sieira Pereira; hijo político, Pablo Balsa Rodríguez, nieto, lván González Sieira; nieta política, Andrea Moure Cabrera; hermanos, Antonio, José (t) e Santos Sieira Rodríguez; sobrinos, primos y demás familia. SALIDA: Miércoles a las cinco menos cuarto de la tarde. FUNERAL: A continuación en iglesia Santa Eulalia de Boiro. CEMENTERIO: Municipal de Vista Alegre. Sala velatoria: Tanatorio Boiro, sala nº 2. Velación de 9:30 a 23:00 horas.

Cimadevila (Boiro), 30 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas