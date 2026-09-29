Suso Rañó Vilanova
(O Ghandulo)
Finou onte luns día 28 de setembro de 2026, aos 79 anos de idade
l D.E.P. l
Os seus fillos, Pablo e Maura Rañó Arcos; filla política, Uxía Myro; netos, María e Diego; irmán, José Rañó Vilanova (t); irmá política, Mª Dolores Otero; sobriños, curmáns e demais familia. ACTO DE DESPEDIDA: Hoxe martes día 29 ás seis da tarde na sala do tanatorio e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio Parroquial de Santa María de Asados. Capela Ardente: Tanatorio Rianxo, sala nº 3. Velación de 9:30 a 23:00 horas.
Atalaia (Asados), 29 de setembro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas