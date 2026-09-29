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Diario de Arousa

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Lucía Martínez Santiago

Falleció el día 28 de septiembre de 2026 a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 29 de septiembre a las siete de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Tállara. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Meixonfrío (Lousame), 29 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín