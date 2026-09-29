Elvira Vicente Gómez

Falleció el día 28 de septiembre de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 29 de septiembre a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Leiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Rañó (Leiro), 29 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín