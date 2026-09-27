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Diario de Arousa

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María Esther Tobío Otero

Finou o día 26 de setembro de 2026, aos 53 anos de idade

 l D.E.P. l

O seu fillo, Diego Mosquera Tobío; filla política, Ana Sánchez Barreiro; nai, Eulalia Otero Figueira; pai, Ramiro Tobío Cordo; irmán, Álvaro Tobío Otero; irmá política, Inés Turnes Martínez; sobriños, Alba, áscar e Noa; tíos, curmáns e demais familia. 

SAÍDA: Domingo 27, ás sete e cuarto da tarde. FUNERAL: A continuación na parroquia de Santa Eulalia do Araño. CREMATORIO: M. Sánchez de Rianxo a continuación na intimidade familiar. Velación de nove e media da mañá as once da noite. 

TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Traba (Araño), 27 de setembro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas