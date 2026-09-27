El joven Mario Rego de Diego

Falleció el 26 de septiembre de 2026, a los 33 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el domingo, día 27 de septiembre, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Xuño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

As Traves (Xuño), 27 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín