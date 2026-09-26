Manuela Millán Miranda

Falleció el 24 de septiembre de 2026, a los 96 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 26 de septiembre a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Palmeira, 26 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín