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Diario de Arousa

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Manuela Sánchez Martínez

Falleció el 23 de septiembre de 2026, a los 53 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy jueves día 24 de septiembre a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Corrubedo. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Corrubedo, 24 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín