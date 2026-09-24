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Diario de Arousa

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Manuel Tubío Places

(Manolo da Abuina) 

Finou onte mércores día 23 de setembro de 2026, aos 71 anos de idade 

l D.E.P. l

Os seus irmáns, Dolores, Estrella, Moncha, José (†), María (†), Santiago (†) e Rita (†) Tubío Places; irmáns políticos, José Ramón Rey, José Outeiral e Ramón Cortegoso; padriño, Manuel Places Muñiz; sobriños da casa, Víctor Manuel e Beatriz Rey Tubío; demais sobriños, curmáns e demais familia. SAÍDA: xoves día 24 ás cinco menos cuarto da tarde. FUNERAL: a continuación en igrexa do Divino Salvador de Taragoña. CEMITERIO: Parroquial Divino Salvador de Taragoña. Capela Ardente: Tanatorio Rianxo, sala nº 1. Velación de 9.30 a 22.00 horas

Ourolo (Taragoña), 24 de setembro de 2026 Pompas Fúnebres Europeas