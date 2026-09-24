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Diario de Arousa

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Manuel Romero Freire

Falleció el día 23 de septiembre de 2026, a los 84 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 24 de septiembre a las siete menos cuarto de la tarde en la iglesia de San Pedro de Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Outes, 24 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín