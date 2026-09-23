Rogelio Sanmarco Sanmarco
Falleció el día 21 de septiembre de 2026, a los 76 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el miércoles día 23 de septiembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Abanqueiro. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás; intimidad familiar; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala 4.
San Martiño (Boiro), 23 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín