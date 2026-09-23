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Diario de Arousa

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Rogelio Sanmarco Sanmarco

Falleció el día 21 de septiembre de 2026, a los 76 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el miércoles día 23 de septiembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Abanqueiro. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás; intimidad familiar; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala 4.

San Martiño (Boiro), 23 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín