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Diario de Arousa

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Manuel Sindo Lojo Fernández

Falleció el día 21 de septiembre de 2026, a los 56 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el miércoles día 23 de septiembre a las seis y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María do Castro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro, 23 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín