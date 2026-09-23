Manuel Sindo Lojo Fernández

Falleció el día 21 de septiembre de 2026, a los 56 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el miércoles día 23 de septiembre a las seis y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María do Castro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro, 23 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín