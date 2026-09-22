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Diario de Arousa

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Francisco Javier Morán López

Falleció el 21 de septiembre de 2026, a los 69 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Once de la mañana en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Funeral: El martes, día 22 de septiembre, a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Rúa Ribeira, 22 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín