María de Lourdes Fariña Casas
Faleceu o 20 de setembro de 2026 aos 95 años de edad
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: luns día 21 de setembro ás seis e cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Pedro de Palmeira. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás na intimidade familiar; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARAS, sala 6.
Palmeira, 21 de setembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín