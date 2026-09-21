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Diario de Arousa

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Manuela Sampedro Mariño

Falleció el 20 de septiembre de 2026 a los 92 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: el lunes día 21 de septiembre a las once de la mañana en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: Iglesia de Santa Clara de Deán; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala 4.

Deán - Ribeira, 21 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín