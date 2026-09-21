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Diario de Arousa

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Mª Oliva López Baamonde

Faleceu o dia 20 de setembro de 2026 aos 84 anos de idade

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: luns día 21 de setembro ás seis e cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa Cristina de Barro. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfiunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala 1.

Lugar Orro - Santa Cristina, 21 de setembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín