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Diario de Arousa

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José Oliveira Tubío

Falleció el día 19 de septiembre de 2026 a los 76 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la asistencia. Funeral: domingo día 20 de septiembre a las seis y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala 3.

Escarabote - Boiro, 20 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín