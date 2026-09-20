José Oliveira Tubío

Falleció el día 19 de septiembre de 2026 a los 76 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la asistencia. Funeral: domingo día 20 de septiembre a las seis y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala 3.

Escarabote - Boiro, 20 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín