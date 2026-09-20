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Diario de Arousa

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José Lorenzo Cernadas

Falleció el 19 de septiembre de 2026 a los 64 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 20 de septiembre a las seis menos cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Baroña. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala 3.

Baroña - Porto do Son, 20 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín