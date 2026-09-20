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Diario de Arousa

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Antonio Agustín Iglesias Piñón

Faleceu o día 19 de setembro de 2026 aos 71 anos de idade

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: domingo día 20 de setembro ás sete menos cuarto da tarde na Igrexa Parroquial de San Vicente de Noal. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DE PORTO DO SON, sala 4

Rúa Igrexa - Porto do Son, 20 de setembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín