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Diario de Arousa

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Manuel Ramón Martínez Rodríguez

Falleció el día 17 de septiembre de 2026, a los 78 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado día 19 de septiembre a las seis menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 19 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín