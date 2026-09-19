José Sampayo Ces

Falleció el día 18 de septiembre de 2026 a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 19 de septiembre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Fruime. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Vilas (Fruime), 19 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín