Enrique Fernández Collazo
Faleceu o día 18 de setembro de 2026, aos 81 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: hoy sábado día 19 de setembro ás cinco da tarde na igrexa parroquial de Santa Baia de Araño. Incineración na intimidade familiar; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Araño, 19 de setembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín