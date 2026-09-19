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Diario de Arousa

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Enrique Fernández Collazo

Faleceu o día 18 de setembro de 2026, aos 81 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: hoy sábado día 19 de setembro ás cinco da tarde na igrexa parroquial de Santa Baia de Araño. Incineración na intimidade familiar; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Araño, 19 de setembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín