Maricarmen Outeiral Souto

(“Viuda de Juan Manuel Pérez”)

Falleció en Irún el día 12 de septiembre de 2026, a los 71 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Yasmín, Juan Manuel y José Pérez Outeiral; hijos políticos, Román (†) e Carmen; nietos, Juan Tomás y Pedro; sus padres, Dolores Souto Tubío (†) y José Outeiral Sánchez (†); hermanos, José (†), Ramón, María José (†), Fátima e Cristina Outeiral Souto; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Funeral: Sábado día 19 de septiembre, a las once y cuarenta y cinco de la mañana, en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Inhumación de cenizas: A continuación, en el cementerio parroquial de Santiago de Lampón.

Santiago de Lampón, 18 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas