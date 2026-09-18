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Diario de Arousa

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Maricarmen Outeiral Souto

(“Viuda de Juan Manuel Pérez”) 

Falleció en Irún el día 12 de septiembre de 2026, a los 71 años de edad. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Yasmín, Juan Manuel y José Pérez Outeiral; hijos políticos, Román (†) e Carmen; nietos, Juan Tomás y Pedro; sus padres, Dolores Souto Tubío (†) y José Outeiral Sánchez (†); hermanos, José (†), Ramón, María José (†), Fátima e Cristina Outeiral Souto; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Funeral: Sábado día 19 de septiembre, a las once y cuarenta y cinco de la mañana, en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Inhumación de cenizas: A continuación, en el cementerio parroquial de Santiago de Lampón.

Santiago de Lampón, 18 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas