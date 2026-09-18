Isidro Piñeiro Patiño

Falleció el 17 de septiembre de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, en la intimidad familiar. Funeral: El viernes día 18 de septiembre a las doce de la mañana en la iglesia parroquial Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Ribeira, 18 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín