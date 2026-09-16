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Diario de Arousa

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José Ramón Busto Villar

Falleció el día 15 de septiembre de 2026, a los 86 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 16 de septiembre a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Lousame. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Chave (Lousame), 16 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín