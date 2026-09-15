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Diario de Arousa

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Pasamento de Domingo García Mayo

Faleceu o día 14 de setembro de 2026, aos 93 anos de idade

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o martes día 15 de setembro ás sete da tarde na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Enterro: Cemiterio parroquial de Santa María A Nova; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

San Bernardo (Noia), 15 de setembro de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín