Pasamento de Domingo García Mayo
Faleceu o día 14 de setembro de 2026, aos 93 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: o martes día 15 de setembro ás sete da tarde na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Enterro: Cemiterio parroquial de Santa María A Nova; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www. pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
San Bernardo (Noia), 15 de setembro de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín