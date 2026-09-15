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Diario de Arousa

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José María de León Lorenzo

Falleció el 14 de septiembre de 2026,a los 81 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Salida: El martes día 15 de septiembre a las cinco menos cuarto de la tarde desde Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos. Funeral: Iglesia parroquial de Santa María de Iria Flavia. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Hogar funerario: ROSALÍA DE CASTRO.

Iria Flavia (Padrón), 15 de septiembre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín