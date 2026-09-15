José María de León Lorenzo
Falleció el 14 de septiembre de 2026,a los 81 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Salida: El martes día 15 de septiembre a las cinco menos cuarto de la tarde desde Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos. Funeral: Iglesia parroquial de Santa María de Iria Flavia. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Hogar funerario: ROSALÍA DE CASTRO.
Iria Flavia (Padrón), 15 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín