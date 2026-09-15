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Diario de Arousa

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José López Gude

Falleció el 14 de septiembre de 2026, a los 94 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: El martes día 15 de septiembre a las siete y media en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A las ocho y media iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ribeira, 15 de septiembre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín