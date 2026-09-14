Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Pilar Piñeiro Salgueiro

(Viuda de Don Camilo González Parga) 

Falleció ayer domingo día 13 de septiembre de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su hijo, Francisco Javier González Piñeiro; hija política, Celia Barros Fernández; nieto, Javier González Barros; hermano, Pepe; hermanas políticas, Luisa, Esther y Pura; sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del Tanatorio San José (Caldas) a las SEIS DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE PORTAS, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. 

Sala Velatoria: Tanatorio San José (Caldas), sala nº 3. 

POR EXPRESO DESEO DE LA FAMILIA EL VELATORIO TERMINARÁ A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA NOCHE Y COMENZARÁ A LAS DIEZ DE LA MAÑANA.

Portas, 14 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas