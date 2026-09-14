Pilar Piñeiro Salgueiro

(Viuda de Don Camilo González Parga)

Falleció ayer domingo día 13 de septiembre de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su hijo, Francisco Javier González Piñeiro; hija política, Celia Barros Fernández; nieto, Javier González Barros; hermano, Pepe; hermanas políticas, Luisa, Esther y Pura; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del Tanatorio San José (Caldas) a las SEIS DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE PORTAS, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias.

Sala Velatoria: Tanatorio San José (Caldas), sala nº 3.

POR EXPRESO DESEO DE LA FAMILIA EL VELATORIO TERMINARÁ A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA NOCHE Y COMENZARÁ A LAS DIEZ DE LA MAÑANA.

Portas, 14 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres Europeas