Mariano Montes Creo

Falleció el día 13 de septiembre de 2026, a los 63 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 14 de septiembre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Siavo—O Freixo (Outes), 14 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín