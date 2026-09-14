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Diario de Arousa

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La familia de José Gómez Calvo

Fallecido el día 12 de septiembre de 2026, a los 82 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Santa Cristina (Noia), 14 de septiembre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín