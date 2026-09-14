Carlos Piñeiro Cortés

Falleció el día 12 de septiembre de 2026, a los 87 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 14 de septiembre a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Miguel de Valga. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.Casa mortuoria: TANATORIO ÁGORA - PONTECESURES, sala nº 1.

Valga, 14 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín