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Diario de Arousa

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Carlos Piñeiro Cortés

Falleció el día 12 de septiembre de 2026, a los 87 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 14 de septiembre a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Miguel de Valga. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.Casa mortuoria: TANATORIO ÁGORA - PONTECESURES, sala nº 1.

Valga, 14 de septiembre de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín