La familia de José Midón Calo
Fallecido el día 11 de septiembre de 2026, a los 94 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
Ces (Lousame), 13 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín