Primer Aniversario de María Dolores López Cerqueiras

(Viuda de Juan Carlos Iglesias García)

Falleció el día 10 de septiembre de 2025, a los 63 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijas, Montse y Cristina Iglesias López; hijos políticos, José Castelo y Xurxo Freiría; nietos, Breixo y Rosalía; madre, Celsa Cerqueiras Lijó (Viuda de Eladio López); hermanos, Juan José, Marisa y Mª Soledad López Cerqueiras; hermanos políticos, Ramón Cousiño, Antonio Senín; Valentín Iglesias y Marisol Calviño; sobrinos, tíos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 12 de SEPTIEMBRE, a las SIETE DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ISORNA, favores por los cuales les anticipan gracias.

Regueiro (Isorna), 12 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas