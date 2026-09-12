José del Río Leis
Faleceu o día 11 de setembro de 2026, aos 74 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo seu eterno descanso. Funeral e sepelio: hoxe sábado, día 12 de setembro, á unha do mediodía, na igrexa e cemiterio parroquiais de San Orente de Entíns. Tanatorio de Outes: Sala nº 2. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online.
Lugar Mosteiro - San Orente - Outes, 12 de setembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín