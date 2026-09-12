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Diario de Arousa

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Estrella Muñíz González

Falleció hoy viernes, día 11 de septiembre de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposo, Francisco Miranda Pérez; hijos, José Francisco y Ramón Miranda Muñiz; hijas políticas, María Fernanda Outeiral Abeijón y Ana María Castro Martínez; nietos, José Francisco (†), María y Nicolás; Sandra, Enrique e Inés; nieto político, José Miguel; bisnietos, Oscar y Alejandro; hermano, Serafín; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: Mañá sábado, a las cuatro menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Cespón; a continuación, funeral de cuerpo presente e inhumación. Tanatorio Santa Eulalia Boiro: Sala nº 2. Horario velación de 9.30 a 23.00 horas.

Comba (Cespón), 12 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres Europeas