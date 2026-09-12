Domingo Fontenlos Cernadas
Faleceu o día 11 de setembro de 2026, aos 85 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo seu eterno descanso. Funeral: mañá sábado, día 12 de setembro, ás seis da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro de Outes. Incineración na intimidade familiar no Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia). Tanatorio de Outes: Sala nº 4. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online.
Lugar Boel - Outes, 12 de setembro de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín