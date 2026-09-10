Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Iglesias Otero

Falleció el 9 de septiembre de 2026, a los 79 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Salida: hoy jueves día 10 de septiembre a las doce y media de la mañana desde Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos. Funeral: Iglesia parroquial de San Mamed de Rois. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Hogar funerario: Rosalía de Castro.

A Covela (Rois), 10 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín