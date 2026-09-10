José Iglesias Otero

Falleció el 9 de septiembre de 2026, a los 79 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Salida: hoy jueves día 10 de septiembre a las doce y media de la mañana desde Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos. Funeral: Iglesia parroquial de San Mamed de Rois. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Hogar funerario: Rosalía de Castro.

A Covela (Rois), 10 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín