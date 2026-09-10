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Diario de Arousa

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Ana Francisca Jaramillo González

Falleció el día 8 de septiembre de 2026, a los 87 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: hoy jueves día 10 de septiembre a la una del mediodía en el Tanatorio Crematorio Municipal de Torrejón de Ardoz; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio Crematorio Municipal de Torrejón de Ardoz, sala Atenas.

Torrejón de Ardoz, 10 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín