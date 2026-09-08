Isaura Martínez Romero

Falleció el día 7 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 8 de septiembre, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: A continuación en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Tanatorio de Noia: Sala nº 1.

Orro (Noia), 8 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín