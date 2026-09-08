Angustia Herminda Neo Gómez
(Viúva de D. Baldomero Hombre Bello)
Finou onte, luns día 7 de setembro de 2026, aos 95 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
As súas fillas, Mª Leonor e Victoria Hombre Neo; fillos políticos, Manuel Cabo Rabuñal e Nicolás Morales; netos, Ramón e Leticia Cabo Hombre; neto político, Óscar Castro; bisneta, Mariña; irmás, Carmen e María; irmáns políticas, Josefina Penido, Carmen Gómez e Victoria Hombre; afillada, María Alfonsín Neo (Viúva de Ramiro Pérez Belles); sobriños, curmáns e demais familia. ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe martes, con saída do tanatorio de Urdilde (estrada de Negreira), ás cinco menos cuarto da tarde, ata a igrexa parroquial de San Xulián de Luaña, onde se celebrará o funeral de corpo presente e, a continuación, o traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial. Favores polos cales lles anticipan grazas. Tanatorio de Urdilde (estrada de Negreira): Sala nº 2.
Nináns (Luaña), 8 de septembro de 2026. Pompas Fúnebres Europeas