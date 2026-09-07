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Diario de Arousa

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Ramón Sestayo Lestón

(Moncho Cacharro) Falleció el día 6 de septiembre 2026, a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Conducción, lunes día 7 a las ocho menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. 

Funeral de cuerpo presente a las ocho en la iglesia parroquial de San Juan de Serres e incineración en la intimidad familiar, tanatorio de Bértoa, Carballo. 

Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín, velador nº 2 - Tel: 981 746 030.

Baño (Serres - Muros), 7 de septiembre de 2026   Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos