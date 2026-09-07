Mercedes Martínez Calo
Falleció el 6 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración.
Funeral: Lunes día 7 de septiembre a las seis menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra.
Funeral: Cementerio parroquial.
Favores por los que les anticipan gracias.
En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
CASA MORTUORIA: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 5.
Nebra (Porto do Son), 7 de septiembre de 2026
Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín