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Diario de Arousa

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Mercedes Martínez Calo

Falleció el 6 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración. 

Funeral: Lunes día 7 de septiembre a las seis menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. 

Funeral: Cementerio parroquial. 

Favores por los que les anticipan gracias. 

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. 

CASA MORTUORIA: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 5.

Nebra (Porto do Son), 7 de septiembre de 2026 

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín