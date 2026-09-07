Manuel Amado García
(Manueluco)
Falleció el 5 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración.
Funeral: Lunes día 7 de septiembre a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal.
Funeral: Cementerio municipal de Porto do Son.
Favores por los que les anticipan gracias.
En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
CASA MORTUORIA: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.
Porto do Son, 7 de septiembre de 2026
Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín