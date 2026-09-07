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Diario de Arousa

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Manuel Amado García

(Manueluco) 

Falleció el 5 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración. 

Funeral: Lunes día 7 de septiembre a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. 

Funeral: Cementerio municipal de Porto do Son. 

Favores por los que les anticipan gracias. 

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. 

CASA MORTUORIA: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Porto do Son, 7 de septiembre de 2026 

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín