Manuel Amado García

(Manueluco)

Falleció el 5 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración.

Funeral: Lunes día 7 de septiembre a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal.

Funeral: Cementerio municipal de Porto do Son.

Favores por los que les anticipan gracias.

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

CASA MORTUORIA: POMPAS DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Porto do Son, 7 de septiembre de 2026

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín